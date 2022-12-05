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Spor

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz geri döndü

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti. Bordo-mavililerde tedavisi olumlu ilerleyen Dorukhan Toköz de kampa katıldı.

DHA5 Aralık 2022 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz geri döndü
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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da tedavisi olumlu yönde ilerleyen Dorukhan Toköz koltuk değneklerinden kurtularak kampa katıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace ile yapacağı hazırlık maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya kampının 6'ncı gününü çift antrenmanla tamamlayan bordo mavililerde Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olan Dorukhan Toköz, Antalya kampına katıldı. Tedavi süreci olumlu ilerleyen ve koltuk değneklerinden kurtulan futbolcunun dönüşü bordo mavili oyuncuları sevindirdi. Hazırlıklar boyunca takımdan ayrı kalmak istemeyen Toköz tedavisini kampta sürdürecek.

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