Trabzonspor'da Edin Visca depremi! Yer yerinden oynadı

Trabzonspor'un hazırlık karşılaşmasında Empoli'ye 1-0 yenildiği maça Edin Visca damga vurdu. Sosyal medyada birçok bordo-mavili taraftar Edin Visca'ya kötü performansı nedeniyle tepki gösterdi.
Son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Empoli ile oynadığı maçta Edin Visca, hayal kırıklığına uğrattı. Bosna-Hersekli oyuncu bordo-mavililerin 1-0 kaybettiği maçta kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.3 milyon euro bedelle transfer edilen Edin Visca, Trabzonspor formasıyla 21 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1792 dakika süre aldı. 32 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.