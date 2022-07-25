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Spor

Trabzonspor'da Edin Visca depremi! Yer yerinden oynadı

Edin Visca, Trabzonspor'un Empoli'ye 1-0 yenildiği maçta gündem oldu. Bordo-mavili birçok taraftar karşılaşmada başarısız bir performans sergileyen Edin Visca'yı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:29 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un hazırlık karşılaşmasında Empoli'ye 1-0 yenildiği maça Edin Visca damga vurdu. Sosyal medyada birçok bordo-mavili taraftar Edin Visca'ya kötü performansı nedeniyle tepki gösterdi.

EDIN VISCA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Empoli ile oynadığı maçta Edin Visca, hayal kırıklığına uğrattı. Bosna-Hersekli oyuncu bordo-mavililerin 1-0 kaybettiği maçta kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

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EDIN VISCA'NIN KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.3 milyon euro bedelle transfer edilen Edin Visca, Trabzonspor formasıyla 21 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1792 dakika süre aldı. 32 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Edin Visca'ya gelen tepkilerden bazıları:

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