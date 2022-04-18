Trabzonspor'da Edin Visca krizi! Takım şampiyonluğa giderken...

Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo-mavili formayla güzel bir başlangıç yaparak takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlamıştı. Ancak son maçlarda beklentilerin altında kalan Edin Visca, son 6 haftada da gol atamadı.

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EDIN VISCA GOL ATAMIYOR

Süper Lig'de son 4 haftada da galibiyet alamayan Trabzonspor'da Edin Visca da gol yollarında etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasındaki Kayserispor maçının ardından son 6 maçta da gol atamadı.

EDIN VISCA, DEVRE ARASINDA ALINMIŞTI

Trabzonspor, geçtiğimiz ara transfer döneminde Edin Visca'yı Başakşehir'den 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Edin Visca, bordo-mavili formayla 14 resmi maçın 14'ünde de ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.