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Spor

Trabzonspor'da Edin Visca krizi! Takım şampiyonluğa giderken...

Edin Visca, Trabzonspor'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplamıştı. Ancak son haftalarda formu düşen Edin Visca, son 6 maçta da golle buluşamadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Nisan 2022 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:59
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Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo-mavili formayla güzel bir başlangıç yaparak takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlamıştı. Ancak son maçlarda beklentilerin altında kalan Edin Visca, son 6 haftada da gol atamadı.

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EDIN VISCA GOL ATAMIYOR

Süper Lig'de son 4 haftada da galibiyet alamayan Trabzonspor'da Edin Visca da gol yollarında etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasındaki Kayserispor maçının ardından son 6 maçta da gol atamadı.

EDIN VISCA, DEVRE ARASINDA ALINMIŞTI

Trabzonspor, geçtiğimiz ara transfer döneminde Edin Visca'yı Başakşehir'den 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Edin Visca, bordo-mavili formayla 14 resmi maçın 14'ünde de ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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