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Spor

Trabzonspor'da Ekuban ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor'da iki önemli yıldızdan kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür'ün kesin oynayamayacağı maçta sakatlığı bulunan Ekuban'ın da yüksek ihtimalle oynayamayacağı belirtildi.

25 Aralık 2020 Cuma 19:00 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 19:00
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Süper Lig'in 15. haftasında şampiyonluk adayı ik takım yarın Trabzon'da karşı karıya gelecek. Son haftalardaki yükselişini devam ettirmek isteyen Trabzonspor'da Ekuban'ın bu maçta oynama ihtimalinin düşük olduğu, kararın maç saatinde verileceği belirtildi. Trabzon medyasından 61 Saat'e göre Ekuban için son dakikaya kadar beklenecek ancak Trtspor'a göre ise Ganalı hücumcunun oynama ihtimali yok.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN TESTİ POZİTİF

Öte yandan Trabzonspor'a ikinci bir kötü haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Başarılı oyuncunun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Abdülkadir yarınki Galatasaray maçında oynayamayacak.

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