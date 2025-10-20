İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Trabzonspor'da en çok gol kafayla

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de attığı 6 kafa golü ile bu alanda zirvede yer aldı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 11:09
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 20 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-mavililerde gollerin 6'sı kafa vuruşlarından geldi. Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu.

Bordo-mavilileri 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti.

DÖRT FARKLI İSİM KAFA GOLÜ ATTI.

Karadeniz ekibinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01'lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.

EN ÇOK KAFAYLA GOL

Bordo-mavililer, ligde bulduğu 15 golün 6'sını kafa ile atarken, 4'ü sağ ayak, 3'ü de sol ayak vuruşlardan geldi. 2 golde ise penaltı vuruşları ön plana çıktı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, hava toplarındaki üstünlüğünü hücum organizasyonlarına yansıttı. Onuachu'nun fizik gücünün rakip savunmaları zorlaması Karadeniz ekibini ön bölgedeki çeşitliliğini artırdı.

