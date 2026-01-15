Trabzonspor'da Ernest Muçi rüzgarı

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Paul Onuachu 16 resmi maçta 11 golle en golcü oyuncu olurken bu futbolcuyu 17 karşılaşmada 9 golle Ernest Muçi ve 19 karşılaşmada 9 gol kaydeden Felipe Augusto takip etti.

Karadeniz ekibinde, son 9 resmi karşılaşmada ise takımına en çok skor katkısını Ernest Muçi verdi. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandıran Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

Muçi, böylelikle forma giydiği son 9 karşılaşmanın 6'sında rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE 10 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 10 puan topladı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına hayat verdi.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken uzatma dakikalarında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada şık bir frikik golüne imza atan, 15. haftada da Göztepe maçında 2 gol kaydeden Muçi, takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

16. haftada Papara Park'ta 3-3'lük Beşiktaş maçı ile 17. haftada deplasmanda Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un 2-0 galip geldiği İmaj Altyapı Vanspor maçında 25 dakika, 1-0 mağlup olduğu Corendon Alanyaspor maçında 30 dakika sahada kalırken gol kaydedemedi.

Bordo-mavili futbolcu, 66 dakika görev aldığı İstanbulspor maçında ise 2 gol atarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımında ilk gollerine imza attı.

SÜPER LİG'DEKİ EN GOLCÜ DÖNEMİ

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 14 maç sonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak iki sezondaki gol sayısına ulaştı.