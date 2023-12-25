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Spor

Trabzonspor'da evdeki hesap çarşıya uymadı

Sezona Nenad Bjelica ile başlayan ancak ligde istikrarı yakalayamayan Trabzonspor yola Abdullah Avcı ile devam etti. Ancak bordo mavili ekip Avcı ile deplasmandaki kötü gidişata son vermiş olsa da iç sahada bir türlü yüzü gülmedi.

Fanatik25 Aralık 2023 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'da evdeki hesap çarşıya uymadı
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Nenad Bjelica yönetiminde sezonun ilk 8 haftasında 4 galibiyet elde eden Trabzonspor, 4 de yenilgi almıştı. Bu 4 galibiyetin 3'ü iç saha gelirken, deplasmanda ise çok kötü bir gidişat vardı. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası Bordo-Mavililer dış saha sıkıntısını çözdü. Öyle ki 5 deplasmanda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alındı, hiç kaybedilmedi. Üstelik bu galibiyetlerden biri de Kadıköy'de Fenerbahçe derbisiydi.

TARAFTAR DA GELMİYOR

Trabzonspor dış saha sorununu 'çözdüm' derken bu kez de evinde zorlanmaya başladı. Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Karadeniz ekibi, önceki gün ise Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda geriye düştüğü maçta skoru dengeleyen Trabzonspor, ikinci devrede bir türlü istediği baskıyı kuramadı. Evindeki son 2 maçta 5 puan kaybeden Fırtına, bu kayıplarla zirveden uzaklaşmış oldu. En dikkat çekici nokta ise Papara Park'taki maçlara taraftarın ilgisizliği... Son Başakşehir mücadelesinde tribünde sadece 10 bin civarında seyirci vardı.

DÖNÜŞTE FİKSTÜR YOĞUN

Abdullah Avcı yönetiminde dalgalı bir performans gösteren ve üst üste 3 galibiyet alamayan Trabzonspor, 2023 yılını tatsız kapatmış oldu. 17 maçlık ilk yarı periyodunda hanesine 30 puan yazdıran BordoMavililer, ikinci devreye 7 Ocak'ta Ankaragücü deplasmanıyla start verecek. Başkent ekibinin cezası nedeniyle o karşılaşma seyircisiz. Bu maçtan 3 gün sonra Papara Park'ta Samsunspor mücadelesi var. Fırtına yoğun fikstürde 14 Ocak'ta Antalyaspor'a konuk olacak. 21 Ocak'ta ise iç sahada rakip Galatasaray....

BASTİSTA MENDY FARKI

Trabzonspor, Başakşehir maçında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, en büyük teselli Batistan Mendy'nin performansı oldu. Esas mevkisi orta saha olmasına rağmen Abdullah Avcı'nın son 3 maçta stoperde görevlendirdiği Fransız futbolcu, savunmada da sergilediği oyunla tam not aldı. Üstüne bir de gol attı. Bordo-Mavili formayla ligde ilk kez ağları havalandıran 23 yaşındaki yıldız, transfer olduğu günden beri istikrarıyla öne çıkıyor. Mendy, Başakşehir maçında yüzde 81 pas isabeti, 66 topla buluşma, 6/7 ikili mücadele kazanma ve 3 top kapma istatistikleriyle de dikkat çekti.

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