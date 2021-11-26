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Spor

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA26 Kasım 2021 Cuma 19:44 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:44
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyonun ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı 5'e 2 çalışmayla devam ederken, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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