İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4277
  • EURO
    48,9286
  • ALTIN
    5633.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 8 maçtır yenilmiyor
Spor

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 8 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir ivme yakaladı.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 8 maçtır yenilmiyor
ABONE OL

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir ivme yakaladı.

Bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi hem oyun hem skor anlamında istikrarını artırdı.

Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte hücumda daha üretken bir kimliğe bürünen Trabzonspor, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Takımın oyun disiplinindeki gelişim bordo mavililerin yükselişinde önemli bir rol oynuyor.

Trabzonspor, 28 puan ile ligde 3. sırada bulunuyor. Bordo mavililerin lider Galatasaray ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ayrıca 2 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi.

İşte Trabzonspor'un son 8 maçlık performansı:

Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK

Karagümrük 3-4 Trabzonspor

Trabzonspor 4-0 Kayserispor

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

Başakşehir 3-4 Trabzonspor

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.