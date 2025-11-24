Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir ivme yakaladı.

Bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi hem oyun hem skor anlamında istikrarını artırdı.

Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte hücumda daha üretken bir kimliğe bürünen Trabzonspor, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Takımın oyun disiplinindeki gelişim bordo mavililerin yükselişinde önemli bir rol oynuyor.

Trabzonspor, 28 puan ile ligde 3. sırada bulunuyor. Bordo mavililerin lider Galatasaray ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ayrıca 2 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi.

İşte Trabzonspor'un son 8 maçlık performansı:

Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK

Karagümrük 3-4 Trabzonspor

Trabzonspor 4-0 Kayserispor

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

Başakşehir 3-4 Trabzonspor