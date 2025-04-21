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Spor

Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı! Bu sezon bir ilke imza attı

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçti. Bordo mavili ekip ayrıca Tekke yönetiminde bir ilke imza attı ve bu sezon son iki mücadelede hem iç sahada hem de deplasmanda sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

IHA21 Nisan 2025 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı! Bu sezon bir ilke imza attı
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Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart'ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı.

TEKKE'NİN DOKUNUŞLARI TAKIMA NEFES ALDIRDI

Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurdu. Mevcut kadro yapısını en iyi şekilde kullanmaya çalışan Tekke, bazı karşılaşmalarda oyun olarak eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekti. Oyuncular arasındaki güven sorununun üstesinden gelme konusunda da önemli mesafe kat etti.

BU SEZON BİR İLKE İMZA ATILDI

Ligin 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon bir ilke imza attı. Bordo-mavililer, çıktığı son iki mücadelede hem iç sahada Çaykur Rizespor'u hem de deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek çifte galibiyet serisi yakaladı. Tekke yönetiminde deplasman fobisini de aştığını gösteren Trabzonspor, bu sezon ilk kez 7. sıraya yükselerek rotayı üst basamaklara cevirdi.

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