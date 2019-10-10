Trabzonspor'da Filip Novak'ın ardından Sosa'nın da sözleşmesi uzatılıyor Trabzonspor, milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Sosa, oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.