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Spor

Trabzonspor'da Folcarelli ısrarı!

Trabzonspor yönetimi, başarılı orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli için kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli düşürmeye çalışıyor.

Sabah4 Şubat 2024 Pazar 12:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Folcarelli ısrarı!
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Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan Trabzonspor'da yönetim, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta sahaya transfer yapacak olan bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Başarılı oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız takımı, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Ajaccio yetkililerinin inadını kırmaya çalışıyor. 1.87 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

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