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Spor

Trabzonspor'da futbolcular Erzurum'da taraftarla buluştu

Erzurum'da, ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 23:38 - Güncelleme:
Trabzonspor'da futbolcular Erzurum'da taraftarla buluştu
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Erzurum'da, ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonsporlu futbolculara destek için sloganlar atarak gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve futbolcularla sohbet eden, fotoğraf çektiren, forma imzalatan taraftarlar, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla dağıldı.

Taraftarlardan Aykut Baş, AA muhabirine, takımı görmek için Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden geldiğini söyledi.

Cuma günü de gelmeye çalışacağını anlatan Baş, "Takım için geldim, gördüm, imzalarımı aldım. Fatih hocayla da fotoğrafımı çekildim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan 11 yaşındaki Ömer Faruk Akman ise Şenkaya ilçesinden geldiğini belirtti.

Futbolcuları gördüğünde mutlu olduğunu anlatan Akman, "Oyunculardan imza almak ve fotoğraf çekilmek için geldim. Hep hayalim buydu, gerçekleşti." diye konuştu.

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