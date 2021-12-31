Trabzonspor'da futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı

AA 31 Aralık 2021 Cuma 21:57 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 21:58

Trabzonsporlu futbolcular, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili futbolcular, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevdamız bir, dileklerimiz bir! 2022'de aynı aşk ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." başlığıyla paylaşılan video aracılığıyla taraftarların yeni yılını kutladı.



Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir, Bruno Peres, Edgar Ie, Marek Hamsik, Fode Koita, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Andreas Cornelius, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Djaniny Semedo, Ahmet Can Kaplan, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı, Arda Akbulut, Vitor Hugo, Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır ve Yunus Mallı, kamera karşısına geçerek taraftarların yeni yılını kutladı.