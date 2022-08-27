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Spor

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Bakasetas belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Bakasetas'ın durumu yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Galatasaray taraftarları da İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla, karşılaşmayı stattan izleyebilecek.

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