  • Spor
Spor

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Ocak 2026 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesi futbolcular Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Popüler Haberler
