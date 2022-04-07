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Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:56
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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