Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 5 eksik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Gaziantep FK'yy konuk edecek. Bordo-mavililerde 5 oyuncu, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA19 Eylül 2025 Cuma 11:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 5 eksik
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

