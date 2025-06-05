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Spor

Trabzonspor'da gelecek sezonun formaları satışta!

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gelecek sezonun formaları satışta!
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosunun ardından taraftarlar, formaların satışa çıkacağı bildirilen saat 10.00'da TS Club mağazalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Taraftarlar, kulübün 3 bin 199 liradan satışa sunduğu "çubuklu", "bordo", "beyaz" ve "turuncu" formalara ilgi gösterdi.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından forma tanıtımı için bir klip yayımladı.

"Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız, unutamayız!" yazısı ile yayımlanan klipte, Trabzonspor 19 Yaş Altı takımı, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün karakterlerine yer verildi.

Bir süre önce hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, yönetici ve futbolcuların da canlandırıldığı klip, kısa sürede taraftarlarca beğeni topladı.

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