Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro yapılanması masaya yatırıldı

AA 22 Mart 2022 Salı 17:51 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 17:51

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.

Ağaoğlu, Doğan ve Avcı, 2022-2023 sezonunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantılarını sonlandırdı.