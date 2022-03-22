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Spor

Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro yapılanması masaya yatırıldı

Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

AA22 Mart 2022 Salı 17:51 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 17:51
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.

Ağaoğlu, Doğan ve Avcı, 2022-2023 sezonunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantılarını sonlandırdı.

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