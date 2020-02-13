Trabzonspor'da gergin bekleyiş

13.02.2020 09:54 - Güncelleme: 13.02.2020 09:54

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında kendisine sert ve kasıtlı müdahalelerde bulunan Baiano'yu ittiği için kırmızı kart gören Sörloth'un cezası bugün belli oluyor.

Camianın beklentisi Sörloth'a ceza çıkmaması veya 1 maçla sınırlı kalması... Trabzonspor ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. Maddesi olan 'Haksız Tahrik' unsurunu da koz olarak görüyor. Buna göre fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır ve PFDK, haksız tahriğin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da Sörloth'un ağır tahrik altında o hareketi yaptığını belirterek, "Sevk edildiği madde gerçekten çok ağır. Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece sarı kart gördü. Bu pozisyon Türkiye'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadesini kullandı.

FUTBOLUN CENTİLMENİ

Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart kariyerinde bir ilk olan Sörloth, 183 maçlık futbolculuk döneminde sadece 15 sarı kart gördü. Norveçli futbolcu her 706 dakikada bir kart görürken, geçtiğimiz sezon Gent formasıyla tüm sezonda sadece bir sarı kart görmüştü. Agresif olmayan kimliği ile öne çıkan Sörloth, Baiano'nun üst üste attığı iki tekme sonrası sinirlenmiş ve rakibini ittiği için kırmızı kartla oyundan atılmıştı.