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Spor

Trabzonspor'da Gervinho sevinci

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, sakatlığı geçen Gervinho takımla çalışmalara başladı.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:29
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray maçında sakatlanan Trondsen'in yer almadığı antrenmanda Gervinho, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı tam olarak düzelmeyen Djaniny ise takımdan ayrı koştu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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