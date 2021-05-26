26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:48

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla yeni transferler Gervinho ve Bruno Peres için bir imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

"TRANSFER SÜRECİ UZUN SÜRDÜ"

"Gervinho ve Bruno Peres transfer süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor tabii ki. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız."

"PARMA İLE İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

"Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz Kucka'yı onlara satmıştık."

"BRUNO PERES'İN EŞİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum."

"TATİLE GİDİP SAVAŞA HAZIR BİR ŞEKİLDE DÖNECEKLER"

"Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum."

BRUNO PERES: "BU TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM"

Başkan Ağaoğlu'ndan sonra transferiyle ilgili düşüncelerini aktaran Bruno Peres, "Başkanımıza, bize karşı gösterdiği güven için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmak, benim için gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağım." ifadelerini kullandı.

GERVINHO: "BAŞARILI OLACAĞINA İNANDIĞIMIZ BİR PROJE"

"Ben konuşmayı çok seven biri değilim, saha içinde işimi yaparak konuşmayı istiyorum." diyen Gervinho ise şunları söyledi:

"Parma kulübüne de teşekkür ederim, bana kolaylık sağladılar. Hem ben hem ailem herkes burada, herkes mutlu. Bu, başarılı olacağına inandığımız bir proje. Takıma inanıyorum, onların da bana yardımcı olacağını biliyorum."