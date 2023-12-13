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Spor

Trabzonspor'da gol yükünü Bakasetas ve Trezeguet çekiyor

Trabzonspor'da son 2 sezonda takıma en çok gol katkısı sağlayan isimler Anastasios Bakasetas ve Trezeguet oldu.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gol yükünü Bakasetas ve Trezeguet çekiyor
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol atan Trezeguet ile 1 gol kaydeden Bakasetas, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncuları oldu.

Bordo-mavili takımda geçen sezon Mısırlı oyuncu Trezeguet, ligde 11 gol ile en fazla golü kaydederken bu oyuncuyu Bakasetas da 8 golle takip etti. Bu sezon ise Bakasetas 4 gol ile Onuachu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, Trezeguet ise 3 golle takımına destek verdi.

Trezeguet, iki sezonda ligde 14, Bakasetas 12 gol ile en çok skor üreten oyuncular olarak katkı sağladılar.

GOL ATTIKLARI MAÇLARDA 10 PUAN

Bakasetas, Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildiği maçın ardından kendi evinde Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendiği maçta 1'er gol kaydetti.

Trezeguet ise ligin son 2 haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalınan karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol attı.

Böylece Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan elde etti.

TOPLAMDA 49 GOL

Trezeguet ve Bakasetas, Trabzonspor forması altında toplamda 49 gol attı.

Bakasetas, bordo-mavili takımda görev yaptığı 117 resmi maçta rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Trezeguet ise 52 resmi maçta 16 gol kaydetti.

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