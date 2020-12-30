Trabzonspor'da golcü hedefi: Marko Livaja

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:00

Trabzonspor gol yollarındaki sorununu çözmek için transferde rotasını Yunanistan'a çevirdi. Yunan basınındaki habere göre bordo mavililer, AEK'nın Hırvat forveti Marko Livaja'yı istiyor.

Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitiyor ancak AEK da oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Yunan kulübü 27 yaşındaki forvete senelik 1 milyon eurodan 4 senelik anlaşma önerdi. Trabzonspor'un oyuncuya teklif yaptığı belirtiliyor ancak transferin devre arasında gerçekleşmesi için Yunan kulübüne bonservis ödenmesi gerekiyor.

Bordo mavililerin teklifiyle ilgili ise herhangi bir rakam ya da detay verilmedi.