İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,097
  • EURO
    51,2073
  • ALTIN
    7358.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da gollerin üçte biri kafa ile atıldı
Spor

Trabzonspor'da gollerin üçte biri kafa ile atıldı

Trendyol Süper Lig'de attığı 51 golün 16'sını kafa vuruşlarıyla kaydeden Trabzonspor, hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gollerin üçte biri kafa ile atıldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu karşılaşmada da kafa golü buldu. Bordo-mavililerin galibiyet golü Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun kafa vuruşuyla geldi. Ligde oynadığı 25 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, 54 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Sezonun geride kalan bölümünde 51 gol atıp kalesinde 29 gol gören bordo-mavililer, hücumdaki üretkenliğini savunma direnciyle dengeledi. Trabzonspor'un attığı 16 kafa golü ise takımın hava toplarındaki etkinliğini ortaya koydu.

Onuachu etkisi

Karadeniz temsilcisinin hava toplarındaki üstünlüğünde en önemli pay sahiplerinden biri Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01 metrelik boyuyla dikkat çeken forvet oyuncusu, ligde attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, bu gollerin 8'ini kafayla kaydetti.

Onuachu'nun ardından takımda kafa gollerinde Augusto öne çıktı. Brezilyalı oyuncu 4 kafa golüyle skor katkısı sağlarken, savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 gol kaydetti. Sezon içerisinde takımdan ayrılan Sikan da bordo-mavili formayla 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Uzun boylu ve fiziksel gücü yüksek oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplar ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Bordo-mavililer, birçok karşılaşmada kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla bulurken, attığı gollerin üçte birini hava toplarından kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.