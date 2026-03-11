Trabzonspor'da gollerin üçte biri kafa ile atıldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu karşılaşmada da kafa golü buldu. Bordo-mavililerin galibiyet golü Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun kafa vuruşuyla geldi. Ligde oynadığı 25 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, 54 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Sezonun geride kalan bölümünde 51 gol atıp kalesinde 29 gol gören bordo-mavililer, hücumdaki üretkenliğini savunma direnciyle dengeledi. Trabzonspor'un attığı 16 kafa golü ise takımın hava toplarındaki etkinliğini ortaya koydu.

Onuachu etkisi

Karadeniz temsilcisinin hava toplarındaki üstünlüğünde en önemli pay sahiplerinden biri Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01 metrelik boyuyla dikkat çeken forvet oyuncusu, ligde attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, bu gollerin 8'ini kafayla kaydetti.

Onuachu'nun ardından takımda kafa gollerinde Augusto öne çıktı. Brezilyalı oyuncu 4 kafa golüyle skor katkısı sağlarken, savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 2, Stefan Savic 1 gol kaydetti. Sezon içerisinde takımdan ayrılan Sikan da bordo-mavili formayla 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Uzun boylu ve fiziksel gücü yüksek oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplar ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Bordo-mavililer, birçok karşılaşmada kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla bulurken, attığı gollerin üçte birini hava toplarından kaydetti.