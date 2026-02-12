İSTANBUL 15°C / 11°C
12 Şubat 2026 Perşembe
  • Trabzonspor'da gollerin yüzde 80'ini attılar! Fenerbahçe maçında 3 isme güven tam
Spor

Trabzonspor'da gollerin yüzde 80'ini attılar! Fenerbahçe maçında 3 isme güven tam

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maçta bordo mavili ekibin gol yollarında güvendiği isimler Onuachu, Augusto ve Muçi olacak. İşte detaylar..

12 Şubat 2026 Perşembe 12:00
Trabzonspor'da gollerin yüzde 80'ini attılar! Fenerbahçe maçında 3 isme güven tam
Süper Lig'de bu sezon 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ve Ernest Muçi takip etti. Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 80'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde atılan 41 golün 33'ünü kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Trabzonspor'un gollerinin yüzde 80,48'ine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

ONACHU, AFRİKA KUPASI DÖNÜŞÜNDE GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol olmak üzere son 3 maçta 4 gol attı.

MUÇİ, SON HAFTALARDA TUTULMUYOR

Trabzonspor'da Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 9 lig maçında 9 gol kaydetmeyi başardı.

AUGUSTO'DAN İLK SEZONUNDA İYİ PERFORMANS

Trabzonspor'un sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Felipe Agusto ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi.

Brezilyalı futbolcu, 20 lig maçında bin 363 dakika görev alırken 9 gol atmayı başardı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 21 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

