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Spor

Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta müsabakasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 21:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçında
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta müsabakasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda U19 takımında yer Boran Başkan, Taha Emre İnce ve Arda Öztürk gibi isimleri A Takım antrenmanına çıkardı. Bordo-mavililerde, Batagov ise takımdan ayrı çalışmalarını saha kenarında başladı.

Karadeniz temsilcisi, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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