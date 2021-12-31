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Spor

Trabzonspor'da gözler Fode Koita'da

Trabzonspor'da istediği süreleri bulamayan Fode Koita, Djaniny'nin Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle ikinci yarının başında teknik heyetin en büyük kozlarından biri olacak.

Milliyet31 Aralık 2021 Cuma 08:41 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 08:41
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Süper Lig'i ilk yarıda topladığı 47 puanla rekorla zirvede bitiren Trabzonspor'da gözler ikinci yarıya çevrilmiş durumda. Her futbolcusundan katkı almak istediğini her konuşmasında tekrarlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı için sevindirici detay ise Koita'nın formunu yükseltmesi.

Sezonun başlarında sakatlığı nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalan Gineli santrfor, asist ile skora katkı yaptığı geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Altay mücadelesinin ardından, fileleri bulan ilk vuruşunu da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ağlarına yolladı. Koita aynı zamanda 1 yıl aradan sonra ilk kez fileleri havalandırarak moral buldu.

Süper Lig'i iyi bilen bir oyuncu olması nedeniyle tecrübeli futbolcu ikinci yarının ilk haftalarında Abdullah Avcı'nın çok şey bekleyeceği isimlerin başında gelecek. Çünkü bordo-mavili takıma gol ve asistleriyle büyük katkı sağlayan Djaniny, 2. yarının başında en az 3 maçı Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kaçıracak. Ligde geçen sezon Kasımpaşa formasını terleten Koita, 24 maçta şans bulurken 12 kez ağları havalandırdı, 4 de gol pası vererek skorer bir performans ortaya koydu.

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