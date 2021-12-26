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Spor

Trabzonspor'da gözler Kaan Ayhan'da

Adı Beşiktaş'la da uzun süre geçen Milli yıldız için Trabzonspor resmi teklif yapacak. Abdullah Avcı, Edgar'ın sakatlığı sonrası Kaan Ayhan'ı istiyor.

26 Aralık 2021 Pazar 09:17 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 09:17
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Edgar'ın sezonu kapatmasıyla stopere takviye yapması elzem olan Trabzonspor 'da gündeme bir diğer Milli yıldız Kaan Ayhan geldi. Fırtına normalde Edgar'a alternatif olacak bir isim düşünüyordu, ancak yaşanan sakatlık planları değiştirdi.

Bu bölgeye tartışmasız katkı yapacak bir transfer yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Sassuolo forması giyen başarılı futbolcu için girişimlere başlayacak. Kaan Kayhan'ı kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıkları başlayacak. Fırtına'nın kapıyı 4 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

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