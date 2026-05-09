  • Trabzonspor'da gözler Onuachu'da! Derbi serisini tamamlamak istiyor
Trabzonspor'da gözler Onuachu'da! Derbi serisini tamamlamak istiyor

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde gol atarak büyük maçlardaki etkisini gösterdi. Nijeryalı yıldız, şimdi de Beşiktaş filelerini havalandırıp derbi serisini tamamlamayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 13:59
Paul Onuachu, sezonun en kritik virajında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı forvet, Beşiktaş derbisinde ise kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

İkinci yarıda ise tabloyu tersine çeviren 2.01 boyundaki futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray filelerini havalandırarak büyük maçlardaki etkisini gösterdi.

Şimdi hedef, Beşiktaş karşısında da gol atarak derbi serisini tamamlamak.

Lig genelinde 22 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Paul Onuachu, bu sezon 18 takımlı ligde 13 farklı rakibe gol atmayı başardı. Ancak son haftalarda sessiz kaldı.

TARİHE GEÇMEYE YAKIN

Sezonun kalan bölümünde Onuachu hem Trabzonspor'un hedefleri hem de bireysel gol yarışı açısından sahne almaya devam edecek. 2.01'lik oyuncu, birkaç gol daha atarsa son 10 yılda en çok gol atan isimler arasındaki yerini sağlamlaştıracak.

SON GOLÜ G.SARAY'A

Onuachu, Trabzonspor'un ligin 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide attığı golün ardından fileleri sarsamadı.

28. hafta sonunda 67 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz devi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı.

BURAK YILMAZ'A 1, SÖRLOTH'A 2 GOL YAKIN

Trabzonspor forvetleri araında Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda attığı 24 golle son 10 yılda zirvede yer alıyor. Burak Yılmaz ise 2017-18'de ligde 23 gol kaydederek bordo-mavililerin son dönemdeki en önemli golcü performanslarından birini sergilemişti.

Paul Onuachu, 22 gole ulaşarak Sörloth ve Burak'ın performanslarına çok yaklaştı.

