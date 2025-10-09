İSTANBUL 17°C / 12°C
  • Trabzonspor'da gözler onun üstünde! İstikrar abidesi Stefan Savic
Spor

Trabzonspor'da gözler onun üstünde! İstikrar abidesi Stefan Savic

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un fazla yararlanamadığı Stefan Savicbu sezonki performansıyla beğeni topladı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon 8 maçta 90 dakika sahada kaldı. Savic, Antalya'ya attığı golle Trabzon'a 3 puanı getirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı stoper Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunuyor. Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı. Savic, bu sezon ise maçların tamamında sahada kaldı. Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 8 haftada 1 gol atarak takımına skor katkısı da yaptı. Uğurcan Çakır'ın transfer olmasıyla birlikte 34'lük savunmacı, Antalyaspor'a attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Fırtına Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalamıştı.

