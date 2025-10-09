Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı stoper Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunuyor. Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı. Savic, bu sezon ise maçların tamamında sahada kaldı. Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 8 haftada 1 gol atarak takımına skor katkısı da yaptı. Uğurcan Çakır'ın transfer olmasıyla birlikte 34'lük savunmacı, Antalyaspor'a attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Fırtına Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalamıştı.