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Trabzonspor'da Göztepe kafilesi belli oldu! Sosa sürprizi...

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı olduğu yönünde haberler çıkan Sosa da kadroya dahil edildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 19:57 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 19:57
ABONE OL

Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeceği yönünde haberler çıkan kaptan Jose Soa, kafileye dahil edildi. 

İşte Trabzonspor'un Göztepe kafilesi;

UĞURCAN ÇAKIR 

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

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