Trabzonspor'da Göztepe kafilesi belli oldu! Sosa sürprizi...

Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeceği yönünde haberler çıkan kaptan Jose Soa, kafileye dahil edildi.
İşte Trabzonspor'un Göztepe kafilesi;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ