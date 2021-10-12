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Spor

Trabzonspor'da Hamsik Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'in milli maçta sakatlanması bordo mavili teknik heyeti sıkıntıya soktu. Hamsik'in hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

DHA12 Ekim 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 10:37
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in durumu, çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacak. 2-2 biten Hırvatistan karşılaşmasında 41 dakikada 1 asistlik performans sergileyen Slovak yıldızın, perşembe günü çekilecek MR'ın ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist ile de takımına katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.

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