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Spor

Trabzonspor'da Hamsik sevinci

EURO 2020'de Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 yendiği maçta forma giyen ve bir asist yapan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in performansı bordo mavilileri sevindirdi.

15 Haziran 2021 Salı 12:06 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:06
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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin milli takımıyla çıktığı ilk maçtaki performansıyla beğeni topladı.

Slovakya'nın Polanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tamamında forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, bir de asistle skora katkı sağladı.

Trabzonspor Kulübü de karşılaşmanın ardından EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının "Slovakya efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası maça çıktı" paylaşımına yanıt vererek, "O bir savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik" ifadeleri kullanıldı.

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