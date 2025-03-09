Trabzonspor'da, Hatayspor maçının ardından olağanüstü toplantı

Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile oynadığı maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonsporlu taraftarlar, bu maçta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili tribünler, maç içerisinde, "Şenol Güneş istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Trabzonspor Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, Hatayspor maçının ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerde yönetim arasında gerçekleşen bu toplantının ardından açıklama gelmedi.