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Spor

Trabzonspor'da, Hatayspor maçının ardından olağanüstü toplantı

Trabzonspor Yönetimi, Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Trabzonspor'da, Hatayspor maçının ardından olağanüstü toplantı
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Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile oynadığı maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonsporlu taraftarlar, bu maçta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili tribünler, maç içerisinde, "Şenol Güneş istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Trabzonspor Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, Hatayspor maçının ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerde yönetim arasında gerçekleşen bu toplantının ardından açıklama gelmedi.

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