Trabzonspor'da hedef Bruno Petkovic

Trabzonspor'un forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Mouandilmadji için de hamle yaptı.

Fırtına, 25 yaşındaki forvet ile bir görüşme gerçekleştirerek prensip anlaşmasına vardı. Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan 1.90 boyundaki futbolcu için Trabzonspor yönetimi 3+1 yıl sözleşme teklif etti.

YILLIK 600 BİN EURO

Her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaşa el sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius; 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SÖRLOTH'U ANDIRIYOR

Tecrübeli futbolcunun oyun tipi, orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörloth'u andırırken, çalım tarzının ise Nwakeame ve Djaniny'yi anımsatması dikkat çekti. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi ile el sıkışılan Marius için Petkovic'in durumuna göre hamle yapılabilir.