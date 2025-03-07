UEFA Gençlik Ligi'nde, Atalanta'yı penaltılarla 5-3 yenerek çeyrek finale kalan Trabzonspor U19 takımının başarılı hocası Eyüp Saka, duygularını ve hedeflerini Akşam'a açıkladı: "Oyuncular arasında geçmişten gelen iyi bir bağ var. Çocuklar 2-3 senedir birlikte oynuyor. Trabzonspor kültürüyle, felsefesiyle onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizi mutlu ediyorlar. Oyuncularımız daha gelişim çağındalar. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüzün profesyonellerinden sınırsız destek alıyoruz. Psikologların ve mentörlerin her türlü desteği var.

GENÇLER GEÇMİŞE GÖRE DAHA BİLİNÇLİ

Günümüz gençleri eskiye göre daha bilinçli. Geleceğe yönelik bakış açıları daha sağlıklı. İnşallah onların gelecek sürecini doğru yönetebiliriz. Hem onlar için hem de kulübümüz için bunu yapmalıyız. Mental olarak kulüpten her türlü yardımı alıyoruz. Endişemiz sosyal medya ve aile baskısı. Aileler çocukların gelişimi konusunda sabırsız olabiliyor, onlar da bunun baskısını hissediyor. Ama bu süreci olabildiğince doğru yönetmeye çalışıyoruz. A takım profesyonelleri bu konuda hep yanımızda. Uzmanlar tam zamanlı olarak bize destek veriyorlar.

MUTFAKTA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VAR

Her şey hayalle başlıyor. Tabii ki finali hayal ediyoruz. Ne kadar hayallerin büyük olursa o kadar başarılı olursun. Biz de çocuklarımızla hayallerimize hiç bir zaman sınır koymuyoruz. Yükselebildiğimiz, gidebileceğimiz yere kadar gitmek için elimizden geleni yapacağız. Bu final olursa çok mutlu oluruz. Bunu düşünmek bizi ekstra motive ediyor. Final İsviçre'nin Nyon kentinde. Bu başarının arkasında çok büyük emek var. Mutfak tarafında önemli işler var. Sadece 90 dakikayla iş bitmiyor. Rakiplerle ilgili teknik analizler, maç toplantıları, planlamalar... Biz kendimize ve çocuklarımıza güveniyoruz. Her şeyi başarabileceklerine inancımız tam."