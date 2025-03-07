İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5016
  • EURO
    39,5071
  • ALTIN
    3414.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da hedef final! ''Hayallerimizin sınırı yok''
Spor

Trabzonspor'da hedef final! ''Hayallerimizin sınırı yok''

UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19'un teknik direktörü Eyüp Saka, Akşam'a konuştu. Genç oyuncuların uzun süredir birlikte oynadığını vurgulayan Saka, 'Trabzonspor kültürüyle onları geliştiriyoruz. Finali hayal ediyoruz, hayallerimize sınır koymuyoruz' dedi.

Akşam7 Mart 2025 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'da hedef final! ''Hayallerimizin sınırı yok''
ABONE OL

UEFA Gençlik Ligi'nde, Atalanta'yı penaltılarla 5-3 yenerek çeyrek finale kalan Trabzonspor U19 takımının başarılı hocası Eyüp Saka, duygularını ve hedeflerini Akşam'a açıkladı: "Oyuncular arasında geçmişten gelen iyi bir bağ var. Çocuklar 2-3 senedir birlikte oynuyor. Trabzonspor kültürüyle, felsefesiyle onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizi mutlu ediyorlar. Oyuncularımız daha gelişim çağındalar. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüzün profesyonellerinden sınırsız destek alıyoruz. Psikologların ve mentörlerin her türlü desteği var.

GENÇLER GEÇMİŞE GÖRE DAHA BİLİNÇLİ

Günümüz gençleri eskiye göre daha bilinçli. Geleceğe yönelik bakış açıları daha sağlıklı. İnşallah onların gelecek sürecini doğru yönetebiliriz. Hem onlar için hem de kulübümüz için bunu yapmalıyız. Mental olarak kulüpten her türlü yardımı alıyoruz. Endişemiz sosyal medya ve aile baskısı. Aileler çocukların gelişimi konusunda sabırsız olabiliyor, onlar da bunun baskısını hissediyor. Ama bu süreci olabildiğince doğru yönetmeye çalışıyoruz. A takım profesyonelleri bu konuda hep yanımızda. Uzmanlar tam zamanlı olarak bize destek veriyorlar.

MUTFAKTA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VAR

Her şey hayalle başlıyor. Tabii ki finali hayal ediyoruz. Ne kadar hayallerin büyük olursa o kadar başarılı olursun. Biz de çocuklarımızla hayallerimize hiç bir zaman sınır koymuyoruz. Yükselebildiğimiz, gidebileceğimiz yere kadar gitmek için elimizden geleni yapacağız. Bu final olursa çok mutlu oluruz. Bunu düşünmek bizi ekstra motive ediyor. Final İsviçre'nin Nyon kentinde. Bu başarının arkasında çok büyük emek var. Mutfak tarafında önemli işler var. Sadece 90 dakikayla iş bitmiyor. Rakiplerle ilgili teknik analizler, maç toplantıları, planlamalar... Biz kendimize ve çocuklarımıza güveniyoruz. Her şeyi başarabileceklerine inancımız tam."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.