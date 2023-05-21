Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi!

Trabzonspor'un başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi alan Bjelica, Fatih Karagümrük karşılaşmasını yeni bir başlangıç olarak görüyor. Hırvat hoca, "Taraftarımızın önünde kazanıp, ligi olabildiğince iyi yerde bitirmeliyiz" sözleriyle takımını motive etmeye çalışıyor.

Ankaragücü galibiyetinin ardından 2 gün izin yapan Trabzonspor, sonrasında aralıksız idmanlarını sürdürüyor. Fenerbahçe yenilgisi sonrası da teknik direktör Bjelica takıma izin vermezken, Bordo-Mavililer dün taktik ağırlıklı provayla Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Akyazı'daki maçta kart cezası nedeniyle Eren forma giyemeyecek. Sol bekte genç Arif Boşluk'un oynaması bekleniyor.

FORMAYI ONLARA VERECEK



Kadıköy'deki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sert şekilde eleştirilen Nenad Bjelica, Karagümrük maçını çıkış noktası olarak belirledi. Hırvat çalıştırıcı, her ne kadar gelecek yılın planlamasını yapıp, mevcut kadrodaki isimleri farklı mevkilerde denese de kazanma zorunluluğunun farkında. Akyazı'da yarın akşam oynanacak maç öncesi tüm planlarını zafer üzerine kuran Bjelica, "Taraftarımızın önünde artık galip gelip, beyaz bir sayfa açmalıyız. Hedefsiz değiliz, hedefimiz ligi olabildiğince iyi yerde bitirmek. Bunun bilincinde olanlar formayı giyecek" sözleriyle takımını motive ediyor.

4'LÜ DEFANSA GEÇİŞ



Son 2 maçta 3'lü savunma düzenini deneyen Bjelica, bu kez 4'lü defans hattına dönecek ve elindeki en güçlü 11'i sahaya sürecek. Trezeguet ve Maxi Gomez'in sahada olması bekleniyor. Orta sahada Doğucan'ın yedeğe çekilme ihtimali oldukça yüksek.