İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi!

Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta 3 yenilgi alan Bjelica, Karagümrük karşılaşmasını yeni bir başlangıç olarak görüyor. Bordo-mavililerin Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, oyuncularına artık kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

21 Mayıs 2023 Pazar 10:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi!
ABONE OL

Trabzonspor'un başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi alan Bjelica, Fatih Karagümrük karşılaşmasını yeni bir başlangıç olarak görüyor. Hırvat hoca, "Taraftarımızın önünde kazanıp, ligi olabildiğince iyi yerde bitirmeliyiz" sözleriyle takımını motive etmeye çalışıyor.

Ankaragücü galibiyetinin ardından 2 gün izin yapan Trabzonspor, sonrasında aralıksız idmanlarını sürdürüyor. Fenerbahçe yenilgisi sonrası da teknik direktör Bjelica takıma izin vermezken, Bordo-Mavililer dün taktik ağırlıklı provayla Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Akyazı'daki maçta kart cezası nedeniyle Eren forma giyemeyecek. Sol bekte genç Arif Boşluk'un oynaması bekleniyor.

FORMAYI ONLARA VERECEK

Kadıköy'deki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sert şekilde eleştirilen Nenad Bjelica, Karagümrük maçını çıkış noktası olarak belirledi. Hırvat çalıştırıcı, her ne kadar gelecek yılın planlamasını yapıp, mevcut kadrodaki isimleri farklı mevkilerde denese de kazanma zorunluluğunun farkında. Akyazı'da yarın akşam oynanacak maç öncesi tüm planlarını zafer üzerine kuran Bjelica, "Taraftarımızın önünde artık galip gelip, beyaz bir sayfa açmalıyız. Hedefsiz değiliz, hedefimiz ligi olabildiğince iyi yerde bitirmek. Bunun bilincinde olanlar formayı giyecek" sözleriyle takımını motive ediyor.

4'LÜ DEFANSA GEÇİŞ

Son 2 maçta 3'lü savunma düzenini deneyen Bjelica, bu kez 4'lü defans hattına dönecek ve elindeki en güçlü 11'i sahaya sürecek. Trezeguet ve Maxi Gomez'in sahada olması bekleniyor. Orta sahada Doğucan'ın yedeğe çekilme ihtimali oldukça yüksek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.