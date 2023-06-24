Trabzonspor'da hedef Philip Zinckernagel

Gelecek sezon için orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor rotasını Philip Zinckernagel'e çevirmişti.

Kısa süre önce Olympiakos'un orta saha oyuncusu Philip Zinckernagel için harekete geçen Trabzonspor, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu kiralamak istemişti. Ancak Yunan kulübü, başarılı orta sahayı satmaya çalışıyor.

1.5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz yılı kiralık olarak Standard Liege'de geçiren Zinckernagel konusunda Trabzonspor yönetimin maksimum 1.5 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Trabzonspor bu transferi bir an önce bitirip forvet hattına odaklanmak istiyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Standard Liege'de 24 resmi maçta forma giyen Philip Zinckernagel bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı.