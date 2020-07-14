İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8651
  • EURO
    7,7886
  • ALTIN
    397.723
  • BIST100
    118399
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifasını sundu!
Spor

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifasını sundu!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sundu.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 00:46 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 00:46
ABONE OL

Denizlipor deplasmanında alınan 2-1’lik yenilginin ardından lider Başakşehir’le aradaki puan farkını 1’e indirme şansını kaybeden Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yönetime istifasını sundu.

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’a konuk olan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir’in Konyaspor’a kaybettiği haftada puan farkını 1’e indirme şansını kaybeden Trabzonspor’da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir’in istifasını Trabzon’a döndükten sonra değerlendirecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.