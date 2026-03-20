20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
  • Trabzonspor'da ilginç istatistik! 1 farklı galibiyetlerde Augusto detayı
Spor

Trabzonspor'da ilginç istatistik! 1 farklı galibiyetlerde Augusto detayı

Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Felipe Augusto, kritik maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo mavililer Brezilyalı yıldızın gol attığı 10 maçın 8'ini 1 farkla kazandı. İşte detaylar...

20 Mart 2026 Cuma 08:55
Onuachu'nun devre dışı kaldığı ya da etkisinin azaldığı anlarda sorumluluk alan Augusto, Trabzonspor'un "ince işlerini" çözen oyuncu profiline büründü. Kasımpaşa deplasmanında 75'te atarak 1-0'lık galibiyeti getirdi. Karagümrük karşısında 4-3 kazanılan mücadelede ilk golü atarak maçın tonunu belirledi. Rizespor karşısında 2-1'lik galibiyete, Eyüpspor ile oynanan ve ilk yarısı 2-0 biten mücadeleye doğrudan katkı verdi. Başakşehir deplasmanında 4-3 kazanılan zorlu maçta yine sahnedeydi. Kocaelispor, Gaziantep FK ve Eyüpspor karşılaşmalarında da attığı gollerle Trabzonspor'a altın değerinde puanlar kazandırdı.

Dikkat çeken detay ise şu: Augusto'nun gol attığı maçların büyük bölümü tek farkla kazanıldı. Yani onun katkısı sadece istatistik değil, doğrudan sonuç üretimi. İlginç bir istisna ise Gençlerbirliği maçı oldu. Augusto'nun iki gol attığı tek karşılaşma olan bu mücadelede Trabzonspor sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Bu tablo, Augusto'nun skor katkısının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Felipe Augusto, bu sezon Trabzonspor adına sadece bir tamamlayıcı değil; kritik anlarda sahne alan, fark yaratan ve takımını ayakta tutan bir "denge oyuncusu" kimliğiyle öne çıktı.

