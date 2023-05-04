Trabzonspor'da ilk ayrılık! Güle güle Anastasios Bakasetas

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas için Avrupa kulüpleri devreye girdi. Bordo-mavili ekip ile Süper şampiyonluğu yaşayan ve üst düzey bir performans sergileyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü.

ANASTASİOS BAKASETAS İÇİN GELİYORLAR

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da gösterdiği performans ile hem teknik direktörün hem de takımın vazgeçilmezi olan başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda takımda kilit rol oynamıştı. 2021 yılında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas için Avrupa'nın önemli kulüpleri yaz transfer döneminde bordo-mavili ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TEKLİFLER YAĞMUR OLDU

İtalya ekiplerinden Fiorentina ve Bologna; Bundesliga'dan Wolfsburg ve son olarak Portekiz'den Sporting Lizbon, 29 yaşındaki genç orta saha Anastasios Bakasetas'ı kadrolarına katmak için harekete geçti. Yunan oyuncunun taliplerinin çok olması Trabzonspor'un anlaşma sürecinde elini güçlendirecek. Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ında kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 38 resmi maçta 11 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

