Trabzonspor'da imza töreni

Trabzonspor'un yeni transferi Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Murat İskender, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, kadrolarına genç ve başarılı bir futbolcuyu dahil ettiklerini söyledi.

Tim Jabol Folcarelli'nin Trabzonspor'a uzun yıllar boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğine ve bordo-mavi formaya değer katacağına inandığını belirten İskender, "Gerek yeteneği, gerekse çalışma disipliniyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine Trabzonspor ailesine 'hoş geldin' derken, kulübümüzle birlikte başarılı bir kariyer geçirmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Folcarelli ise kulübün bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu kaydederek, "Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere aileme, menajerime ve bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Transferin hem kariyeri hem de kişisel gelişimi için büyük bir adım olacağına inandığını vurgulayan 25 yaşındaki Folcarelli, "Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız." diye konuştu.

Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili takımda 26 numaralı formayı giyecek.