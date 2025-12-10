Trabzonspor'da istikrar devam ediyor

İç sahada 18, dış sahada 16 puan toplayan bordo-mavililer, toplam 34 puanla zirve yarışının iddialı ekiplerinden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, rakip filelere 14 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü. Karadeniz ekibi içeride topladığı 18 puanla bu alanda 2. basamakta yer alıyor.

DEPLASMAN MAÇLARINDA DA İSTİKRARINI KORUYOR

Trabzonspor, dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık 9 gol yiyen bordo-mavililer, 16 puanla deplasman tablosunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puanı topladı. Averajla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, dış sahada da istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

LİGİN ZORLU DEPLASMANI

Bu sezon evinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilmeyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, sahasında aldığı sonuçlarla zirve yarışında önemli bir ivme yakaladı. Bu hafta sonu sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Onuachu ve Pina gibi önemli eksiklerine rağmen 3 puana odaklanmış durumda.

Trabzonspor'un bu sezon evinde oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0

Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1