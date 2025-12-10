İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6031
  • EURO
    49,6279
  • ALTIN
    5747.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'da istikrar devam ediyor

Trabzonspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de hem evinde hem de deplasmanda istikrarlı bir grafik çiziyor.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'da istikrar devam ediyor
ABONE OL

İç sahada 18, dış sahada 16 puan toplayan bordo-mavililer, toplam 34 puanla zirve yarışının iddialı ekiplerinden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, rakip filelere 14 gol gönderirken kalesinde sadece 4 gol gördü. Karadeniz ekibi içeride topladığı 18 puanla bu alanda 2. basamakta yer alıyor.

DEPLASMAN MAÇLARINDA DA İSTİKRARINI KORUYOR

Trabzonspor, dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık 9 gol yiyen bordo-mavililer, 16 puanla deplasman tablosunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puanı topladı. Averajla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, dış sahada da istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

LİGİN ZORLU DEPLASMANI

Bu sezon evinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilmeyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, sahasında aldığı sonuçlarla zirve yarışında önemli bir ivme yakaladı. Bu hafta sonu sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Onuachu ve Pina gibi önemli eksiklerine rağmen 3 puana odaklanmış durumda.

Trabzonspor'un bu sezon evinde oynadığı maçlar ve skorlar şöyle:

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0

Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.