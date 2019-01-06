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Trabzonspor'da Juraj Kucka sakatlandı

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Kucka, son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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Trabzonspor sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam ederken, bordo mavililerin antrenmanında teknik heyeti üzen bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Kucka, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından ayak bileğinde zedelenme meydana gelen Slovak futbolcu kontroller için hastaneye götürüldü.

(Futbol Arena)

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