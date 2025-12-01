İSTANBUL 13°C / 7°C
Trabzonspor'da karar zamanı! Ernest Muçi için 8.5 milyon euro

Son iki maçı kurtaran Trabzonspor'un kiralık yıldızı Ernest Muçi'nin Beşiktaş'taki satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro. Fırtına'nın bu rakamı 5 taksitle ödeme imkanı bulunuyor. İşte detaylar...

4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2 gol atan Ernest Muçi, Konyaspor galibiyetinin de mimarı oldu. 24 yaşındaki Arnavut yıldız, 1 gol, 1 asistlik harika performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan 1 milyon euro karşılığında kiralanan Muçi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı masaya yatırıldı. Başarılı oyuncunun satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro+KDV... Arnavut yetenekle devam etme kararı alınırsa Bordo-Mavililer, bu rakamı 5 taksitle Siyah-Beyazlılar'a ödeyecek. Legia Varşova ise bir sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmını alıyor.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, performansından memnun olduğu Muçi'nin devam etmesinden yana. Arnavut oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 61 maçta ise 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Siyah-Beyazlılar'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ödediği oyuncunun sözleşmesi ise 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.

