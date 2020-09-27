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Spor

Trabzonspor'da keyifli antrenman

Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet moralleri yükseltti.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 15:07 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:07
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Sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor’da moraller yerinde. Bordo-mavililer Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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