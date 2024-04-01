İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4445
  • EURO
    35,0551
  • ALTIN
    2354.95
  • BIST100
    9007.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da köklü değişim! İşte Abdullah Avcı'nın yerli listesi
Spor

Trabzonspor'da köklü değişim! İşte Abdullah Avcı'nın yerli listesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12 düşeceği için düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam kadro en az 5-6 yerli oyuncu takviye etmek istor. İşte Avcı transfer listesi...

Fanatik1 Nisan 2024 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'da köklü değişim! İşte Abdullah Avcı'nın yerli listesi
ABONE OL

İlk 11'de fark yaratacak en az 5-6 kaliteli yabancı ismi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, yerli transferini de hareketli geçirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşeceği için kadrodaki yerli havuzunu da iyi oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Beşiktaş'la henüz kontrat imzalamayan ve ayrılma ihtimali her geçen gün artan Salih Uçan'ın yanı sıra Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın radara girmişti. Aynı zamanda Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ile Standard Liege'in genç yıldızı Cihan Çanak listede. Ümit Milli Takımımız'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de takibinde.

EMRE'NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu oyunculara ek olarak Adana Demirspor'un 31 yaşındaki yıldızı Emre Akbaba ve daha önce Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ın yakından takip edildiği öğrenildi. Emre'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

CAN BOZDOĞAN'IN PERFORMANSI

Can ise Hollanda'da Utrecht'te oynuyor. 22 yaşındaki Can Bozdoğan, bu sezon 23 lig maçında 1 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can'ın kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.