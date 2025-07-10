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Spor

Trabzonspor'da kombine biletlerin satışı yarın başlıyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda stadyumlarında oynanacak tüm resmi maçlarda geçerli kombine satışlarının yarın başlayacağını açıkladı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'da kombine biletlerin satışı yarın başlıyor
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Trabzonspor'un 2025-2026 sezonunda Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombine bilet satışları yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine bilet satışları yarın saat 16.00'da başlayacak ve 16 Temmuz'a kadar eski kombine bilet sahiplerinin öncelik hakkı olacak. Kombine biletler, gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.

17 Temmuz Perşembe günü 11.00 ile 18 Temmuz Cuma günü 18.00 saatleri arasında sadece aktif üyeliği bulunan kulüp üyeleri için kombine satışları yapılacak. Bu sürenin sonunda genel satış sürecinde yüzde 10 indirim hakkı sadece gişelerde geçerli olacak.

Kombine biletlerin genel satışına ise 19 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de başlanacak.

Kombine biletler VIP Platinum B Blok 90 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 70 bin lira, VIP Gold 50 bin lira, VIP Silver 35 bin lira, Batı Alt/Üst 12 bin 500 lira, Doğu Alt/Üst 10 bin lira, Matia Ahmet Minguzzi Tribünü 9 bin lira, Kuzey Alt ve Güney Alt/Üst 6 bin lira olarak belirlendi.

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